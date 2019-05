Moeilijke ochtendspits op E40 richting Brussel: “Blijf er weg”

Door twee aanrijdingen op de binnenring rond Brussel in Zellik was de linkerrijstrook even versperd. Daardoor staat op de E40 een file van Aalst tot Zellik, en daar doe je er ruim een uur over. “Voor wie de E40 vanuit Gent moet nemen, wordt het een lastige ochtendspits”, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Iets voor zes uur gebeurden er twee kleine kop-staart-aanrijdingen vlakbij elkaar. “Twee banale aanrijdingen waarbij samen drie auto’s en een bestelwagen betrokken raakten, gebeurden op een lastige plaats en vlakbij elkaars buurt, dus dat geeft grote problemen in volle ochtendspits”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Vanaf Aalst tot de plek van de botsing in Zellik, zo’n zeventien kilometer, is het aanschuiven. Je doet daar 1 uur en 15 min over.”

De rijbaan is intussen weer volledig vrij, maar de hinder is er nog en zal nog de hele ochtend blijven, zegt Bruyninckx. “Er is weinig alternatief voor een andere route. Dus wie de mogelijkheid heeft, blijft daar voorlopig beter nog even weg.”