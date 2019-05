Ene middenvakrijder dubbel zo zwaar beboet als de andere

Een nieuwe wet die middenvakrijders op snelwegen zwaarder moet beboeten, blijkt zijn doel deels voorbij te schieten. Niet iedereen krijgt namelijk dezelfde boete, zo schrijft Het Laatste Nieuws maandag. “Een hiaat in de wetgeving”, volgens advocaat verkeersrecht Céline De Rouck. Verkeersveiligheidsinstituut VIAS rekent erop dat dit wordt rechtgezet, “en liefst zo snel mogelijk”.

Zo is er een boete van 116 euro voor wie niet snel genoeg rechts invoegt nadat hij of zij links heeft ingehaald. Maar wie op een rustig moment kilometerslang op de middenstrook blijft rijden en daarop betrapt wordt, betaalt maar 58 euro. Die laatste valt niet onder de nieuwe wetsbepaling, want hij haalt niemand in. Hij overtreedt enkel een andere regel die stelt dat elke bestuurder zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan moet blijven.

“De intentie van deze wet is nobel, maar de auteurs hebben niet met elk scenario rekening gehouden”, zegt woordvoerder Stef Willems. “Wij rekenen erop dat dit - het liefst zo snel mogelijk - wordt rechtgezet, zodat iedere overtreding waarbij iemand halsstarrig in het midden of links rijdt, onder de tweede graad valt.”