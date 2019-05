Wat een contrast: Manchester City zingt met Noel Gallagher in kleedkamer, emotionele ‘You’ll never walk alone’ in Liverpool

Manchester City pakte zondag de titel in Engeland na een razend spannende ontknoping. Op de slotspeeldag in de Premier League gingen de Citizens met 1-4 winnen bij Brighton & Hove Albion, waardoor ze eindigen met een voorsprong van één punt op Liverpool, dat met de tweede plaats vrede moet nemen na een wonderbaarlijk seizoen. Het contrast tussen beide ploegen was dan ook groot achteraf...

Bij Manchester City vierden ze de titel op de tonen van ‘Wonderwall’ van Oasis. Op het veld, maar Noel Gallagher, één van de bekendste fans, mocht zelfs mee gaan kwelen in de kleedkamer.

Impromptu @NoelGallagher gig in the dressing room!! ??



An anthem for the Champions!



?? #mancity ?? pic.twitter.com/XpcpUV1rMZ — Manchester City (@ManCity) 12 mei 2019

Today is gonna be the day! ??



?? #mancity ?? pic.twitter.com/op9LE0kki0 — Manchester City (@ManCity) 12 mei 2019

Maar er werd ook gevierd op de tonen van The Beatles... uit Liverpool:

In eigen land kunnen The Citizens nog de treble pakken: volgende zaterdag spelen ze nog de finale van de FA Cup tegen Watford. Eerder verzekerden ze zich al van de League Cup.

“You’ll never walk alone”

Een heel ander gevoel bij Liverpool, uiteraard. er werd wel gewonnen van het Wolverhampton Wanderers van Leander Dendoncker. Maar door de zege van City ging de titel naar Manchester.Daar nam het publiek dankbaar afscheid van een opmerkelijk seizoen met een emotionele ‘You’ll never walk alone’. Coach Jürgen Klopp kon dat duidelijk appreciëren.

Liverpool kan dit seizoen wel nog een prijs pakken, en wat voor één: The Reds spelen op 1 juni de Champions League-finale tegen Tottenham.