Jobbeurs Oost-Vlaanderen: met regionaal het breedste vacatureaanbod

Gent - De nieuwe editie van de Jobbeurs Oost-Vlaanderen op dinsdag 14 mei ziet er veelbelovend uit. Nog meer werkgevers dan vorig jaar stellen zich voor in Flanders Expo. De grote vraag op de arbeidsmarkt is nog lang niet aan het afkoelen. Interessant is de brede waaier functies – plus dat je ook ’s avonds terechtkan op deze jobbeurs.

“Op dit moment hebben alle standhouders samen meer dan 1.400 openstaande functies”, zegt product marketeer Maikel Van Geert. “Werkgevers zoeken voornamelijk, maar zéker niet exclusief, talent in techniek, engineering, zorg, administratie, ICT, logistiek, marketing, productie en finance.” Een aantrekkelijk aanbod dat zowel starters als meer ervaren profielen aanspreekt. Vorig jaar had de grootste bezoekersgroep overigens meer dan 20 jaar ervaring.

Nieuwe gezichten

Ook deze editie kan je kennismaken met een mix van kleinere én grotere werkgevers, waaronder interessante namen als Lidl, Volvo Group (het vroegere Volvo Trucks), NMBS, Stad Gent, Colruyt Group, Familiehulp, Fuji Oil, La Lorraine, Proximus, Volvo Cars (niet te verwarren met Volvo Group), FrieslandCampina en Meat & More. Vorig jaar was 91 procent van de bezoekers afkomstig uit Oost-Vlaanderen: het is dus een regionale beurs, maar mét heel wat multinationals.

Goed voorbereid

Om een beursbezoek voor kandidaten en werkgevers in goede banen te leiden, kan je als bezoeker vooraf je cv uploaden. “Een aanrader: schrijf je je in, dan kan je meteen je cv verbinden aan je ticket”, zegt Van Geert.

“Zo ben je op de beurs maar één klik verwijderd van je potentiële toekomstige werkgever. Geen papieren rompslomp meer. Plus: als kandidaat kom je extra goed voorbereid voor de dag; de basis voor een geslaagde eerste indruk.”

Op de Jobbeurs Oost-Vlaanderen – die Jobat organiseert samen met VDAB – kan je tot 19.00 uur een kijkje komen nemen.

Lees verder...

>

>

>