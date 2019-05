TITELBAROMETER. De vraag van 100 miljoen: snoept Club Brugge de titel nog af van Genk? Wat denkt u?

Onze wekelijkse titelbarometer is deze week nog net dat ietsje actueler. Nadat Club Brugge leider Genk klopte in de topper bedraagt het verschil tussen de twee immers nog maar drie punten met nog twee wedstrijden te gaan. Bovendien heeft Club Brugge het voordeel dat het op kop komt als het puntenaantal gelijk is. Wat denkt u? Snoept blauw-zwart de titel nog af van de troepen van Philippe Clement?