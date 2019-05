Besmetting met legionella in regio Evergem breidt verder uit

Evergem - In de regio rond het Oost-Vlaamse Evergem zijn het voorbije weekend opnieuw patiënten opgenomen in het ziekenhuis met een legionellabesmetting. Dat meldt het agentschap Zorg en Gezondheid.

Vrijdagavond stond de teller op twaalf patiënten, maar intussen zouden al een vijftiental personen ziek geworden zijn. De meeste patiënten kregen de eerste klachten in de periode van 29 april tot 6 mei. Vermoedelijk ligt de bron van de besmetting in de regio rond Evergem. Zo worden de patiënten bevraagd om te achterhalen op welke gemeenschappelijke plaatsen ze geweest zijn. Ook worden er stalen van de koeltorens in de Kanaalzone genomen.

Besmettingen met legionella gebeuren door het inademen van waternevel. Het kan tot 19 dagen duren vooraleer legionella zich ontwikkelt, waardoor er nog patiënten kunnen bijkomen.