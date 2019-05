Driftende Porsche- en BMW-bestuurders voor de rechter: “Ik weet niet wie met mijn auto reed”

Kortrijk - De bestuurder van een paarse Porsche die in januari al driftend op een rotonde reed, moest vanmorgen op de rechtbank in Kortrijk verschijnen. Ook twee copycats moesten zich verantwoorden. Alle drie zeggen ze dat ze niet weten wie achter het stuur van hun wagen zat. “Hoe kan je nu niet weten wie met je Porsche rijdt?”, vroeg de rechter.

De politie startte een zoektocht naar de bestuurder die met zijn Porsche GT3 op 10 januari in Roeselare rond een rondpunt in Roeselare driftte, vlak nadat hij de beelden op social media had gedeeld. Ook twee andere beklaagden moesten zich verantwoorden, omdat ze allebei midden januari eenzelfde filmpje hadden gepost met hun eigen BMW.

Alle drie ontkennen ze dat zij met hun wagen reden, ook al is de nummerplaat aan hen gelinkt. Ze vroegen om concretere info van de datum en het uur, zodat ze kunnen verklaren wie dan wel reed. “Hoe kan je nu niet weten wie je met je Porsche laat rijden?”, vroeg de rechter zich af. Volgens de beklaagde leent hij zijn auto wel eens vaker uit. Een andere, die zegt dat hij als garagehouder twintig wagens in stock heeft maar niet zo’n BMW, denkt dat zijn personeel er misschien voor iets tussen zit. Hij wil na het vonnis klacht indienen tegen diegene die het filmpje maakte.

De zaken werd uitgesteld naar september zodat de ontbrekende data kunnen worden opgenomen in de conclusies.