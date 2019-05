Cijfers spreken in het voordeel van Genk: nooit eerder gaf de leider de titel nog weg in laatste 2 matchen

Slechts drie punten voor met nog twee matchen te gaan. De eerste beste misstap van Genk kan de Limburgers een zuurverdiende titel kosten. Eerste achtervolger Club Brugge ligt op vinkenslag - bij gelijke punten nemen zij de leiding over. Alleen: zal die misstap er wel komen? Sinds de invoering van Play-off 1 is het geen enkele keer gebeurd dat de leider na 8 speeldagen de titel nog liet schieten in de laatste twee wedstrijden.

Het gebeurde slechts drie keer eerder dat het in dit stadium van Play-off 1 nog zo spannend was om de titel.

De laatste keer is al vijf jaar geleden, van het seizoen 2013/2014. Toen telde leider Anderlecht met nog twee matchen te gaan evenveel punten als Club Brugge bovenaan het klassement. Paars-wit had wel pas op speeldag 7 de leiding overgenomen van Standard, maar bleef foutloos in zijn laatste twee matchen en kroonde zich zo op de laatste speeldag tot kampioen.

Ook in het seizoen 2010/2011 was er sprake van een ex aequo tussen toenmalig leider Genk en Standard. In een zenuwslopende slotfase van de competitie wonnen beide teams hun voorlaatste match, om op de slotspeeldag 1-1 gelijk te spelen. Zo trok Genk de titel alsnog over de streep. Opvallend: ook in dit seizoen ging de latere kampioen Genk de boot in op speeldag 8 op het veld van Club Brugge (3-0).

In het seizoen 2012/2013 stonden Zulte Waregem én Club Brugge op twee punten van Anderlecht. Bij paars-wit hielden ze echter het hoofd koel: op de voorlaatste speeldag werd gewonnen, waardoor op de laatste speeldag een gelijkspel tegen Zulte Waregem volstond om de titel binnen te halen.

In seizoen 2017/2018 (Club Brugge), 2016/2017 (Anderlecht), 2014/2015 (AA Gent) bedroeg de voorsprong van de leider op zijn eerste achtervolger telkens vier punten. Op de voorlaatste speeldag verzekerde de leider zich van de titel.

In seizoen 2015/2016 (Club Brugge), 2011/2012 (Anderlecht) en 2009/2010 (Anderlecht) was de titelstrijd twee speeldagen voor het einde al beslist.