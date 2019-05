Man verdeelt internet met simpele vraag over ‘vuile’ douchegewoonte

Was jij je benen als je onder de douche staat? Het was een banale vraag die de Amerikaanse Conor Arpwel op Twitter deelde vrijdag. Maar het resultaat overweldigde Arpwel.

In 24 uur ging zijn poll viraal – er werden zelfs spin-offs rond gemaakt – en meer dan 800.000 mensen hadden hem ingevuld. Het resultaat? 81 procent doet het wel, maar 19 procent niet. En die nee-stemmers hebben daar ook hun reden voor: volgens hen is het niet nodig om je benen extra te wassen, want shampoo en zeep stroomt toch van je lichaam langs je benen en voeten naar beneden.

Do you wash your legs when you take a shower? — Conor Arpwel ?????? (@Arpwel) 9 mei 2019

“Ik heb het gevoel dat mijn benen niet vuil worden”, reageert iemand. “Plus, de zeep en shampoo lopen gewoon langs mijn benen naar beneden als ik aan het douchen ben.”

I feel like my legs don’t get dirty ??????? plus, soap and shampoo run down my legs when Im showering — Queenie?? (@Queen050780) 10 mei 2019

“Ik zal eindelijk uit de schaduw treden: ik was mijn benen niet. Zeep is niet goed voor je huid. Ik was alle delen die een geurtje krijgen en het zeepwater wast de rest wel. Maar ik voel de behoefte niet om heel mijn huid te wassen.”

I'm tired of hiding in the shadows, which is why I'm coming forward to say... I don't wash my legs. Soap is not good for your skin! I wash all the parts of me that get smelly, the soapy water washes over the rest of me, but I feel no need to scrub all of my skin, thanks — ghostmeow ?? (@ghostmeow) 10 mei 2019

“Waarom zou je je benen en voeten niet wassen?”, zegt iemand die de ‘nee’-stemmers maar vuil vindt.

I'm tired of hiding in the shadows, which is why I'm coming forward to say... I don't wash my legs. Soap is not good for your skin! I wash all the parts of me that get smelly, the soapy water washes over the rest of me, but I feel no need to scrub all of my skin, thanks — ghostmeow ?? (@ghostmeow) 10 mei 2019

“Maar het is toch je dagelijkse portie vuil die naar beneden loopt?”, stelt een andere benenwasser verbaasd.

But it’s just the dirt of the day trickling down ?? — Red Star (@ReddDragons) 12 mei 2019

En voor wie benieuwd is: na het overdonderende succes beantwoordde hij ook zelf zijn vraag: “Mijn naam is Conor Arpwel en ik was mijn benen.”