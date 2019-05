Langste glijbaan van Spanje na dag alweer gesloten door te veel kwetsuren

Het wordt de langste glijbaan van Spanje genoemd en is bedoeld om twee straten met elkaar te verbinden, maar amper een dag na de opening moet hij alweer gesloten worden. De reden: te veel mensen die ervan gleden, raakten daarbij gewond.

Die glijbaan van 38 meter bespaart een wandeling van tien minuten tussen twee straten in Estepona aan de Costa del Sol. Het ene na de andere filmpje verscheen donderdag na de opening van de nieuwe glijbaan online. Maar met een hoek van 34 graden glijden gebruikers ervan te snel naar beneden met een onzachte landing tot gevolg. Het duurde dus niet lang online foto’s verschenen van een vrouw die blauwe plekken en schaafwonden had opgelopen. “Dat was een eenmalig geval”, liet het stadsbestuur weten. “Meer dan duizend mensen gleden er correct en zonder incidenten van. Hoe dan ook heeft het stadsbestuur een nieuwe veiligheidscheck geëist om de gebruikers te garanderen dat ze veilig zouden kunnen glijden.”

Al wordt ook gevraagd aan wie ervan glijdt om de instructies bovenaan de glijbaan op te volgen. Zo wordt bijvoorbeeld aangeraden om al zittend en niet al liggend te glijden.