Meer dan 1.000 vuurwapens ontdekt in één chique villa in Los Angeles en het mysterie wordt almaar groter

De politie van Los Angeles deed vorige week een van de grootste wapenvondsten ooit. In een chique villa in het exclusieve Bel Air werden meer dan 1.000 vuurwapens aangetroffen. Toch was de ontdekking van het wapenarsenaal niet het meest verbazingwekkende onderdeel van de inval.

De ruim 740 vierkante meter grote en vijf slaapkamers tellende villa ligt in Holmby Hills, niet ver van de wereldberoemde Playboy Mansion en minder dan een kilometer van het landgoed van Beyoncé en Jay-Z. Ongeveer 30 agenten deden er meer dan twaalf uur over om alle wapens naar buiten te halen. De buit omvatte onder meer enkele semiautomatische AR-15’s, een Thompson-mitrailleur die dateert uit de Tweede Wereldoorlog, tal van uzi’s, geweren en pistolen. “Ik heb nog nooit zo veel wapens samen gezien in mijn 31-jarige carrière”, verklaarde een van de agenten na afloop.

Steenrijke familie

En dan moest het interessantste nog komen. Uit onderzoek is gebleken dat de woning gelinkt is aan de Getty’s, een van de rijkste families uit de Verenigde Staten. De villa staat op naam van vastgoedmakelaar Cynthia Beck, die drie dochters heeft met Gordon Getty, de zoon van de steenrijke oliemagnaat J. Paul Getty.

Beck kwam zo’n twintig jaar geleden in het middelpunt van de belangstelling toen bleek dat ze een buitenechtelijke affaire had met Gordon Getty, toen beschouwd als een van de rijkste mensen ter wereld. Of Beck ook gelinkt kan worden aan de wapens, is echter nog niet duidelijk.

Tijdens de inval werd één verdachte voor illegale wapenhandel opgepakt: de 57-jarige aannemer Girard Saenz. Voorlopig is zijn relatie met Beck nog niet helemaal duidelijk. Al schrijft de LA Times wel dat de man in de gerechtelijke documenten wordt omschreven als een “jarenlange gezel” van de vrouw. De man werd na enkele uren weer vrijgelaten, nadat hij een borgsom van 50.000 dollar had betaald.

