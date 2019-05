Ben betaalt 134 euro voor Airbnb-verblijf in Amsterdam, maar krijgt niet wat hij verwacht: “Dit kan het toch niet zijn?”

Toen de Engelse toerist Ben bij zijn Airbnb-verblijf in Amsterdam arriveerde, viel zijn mond open. Zijn “appartement” bleek een zeecontainer te zijn, die langs de kant van de straat geplaatst was.

134 euro. Zo veel had Ben betaalt voor zijn Airbnb-optrekje aan het Pauwenpad in Amsterdam. “We waren er al drie keer met de taxi omheen gereden”, getuigt Ben. “Dit kan het toch niet zijn, herhaalden we telkens. Maar toen we uitstapten, bleek het wel zo te zijn. We hebben de deur van de container opengedaan en even naar binnen gekeken”, aldus de Engelsman. “We zagen dat er wel drie bedden waren, maar die waren al beslapen. We hebben de deur opnieuw op slot gedaan en zijn dan weer weg gegaan. We hebben dan maar een hotelletje geboekt.”

Ook aan de Spaarndammerstraat was er een “Airbnb-container” geplaatst. Illegaal. Na klachten van buurtbewoners bleek dat er voor beide locaties geen vergunning gegeven was. De eigenaar, een zekere ‘Jacob’, is voorlopig onvindbaar.

Zeecontainers als illegaal hotel verhuurd via Airbnb: 'Heel brutaal'https://t.co/N9CLHC44A2 pic.twitter.com/2bbhLgoedN — AT5 (@AT5) 12 mei 2019