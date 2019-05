Zweden heropent verkrachtingszaak tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange

Het Zweedse parket heropent een onderzoek naar beschuldigen van verkrachting tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange. De autoriteiten willen hem ondervragen over een beschuldiging van verkrachting van negen jaar geleden. Dat meldt de Zweedse openbare aanklager Eva Marie.

De vermeende feiten dateren uit 2010. Twee vrouwen beschuldigden Assange toen van aanranding en verkrachting. Eén van vrouwen verklaarde dat Assange haar verkrachtte in haar slaap. Hij zou dit overigens zonder condoom gedaan hebben. Assange heeft de feiten steeds ontkend. Wel nam de Australische klokkenluider zeven jaar geleden zijn intrek in de Ecuadoraanse ambassade in Londen om een uitlevering aan Zweden te ontlopen. Hij vreesde toen dat de Zweedse autoriteiten hem konden uitleveren aan de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Assange van een resem misdrijven, onder meer samenzwering met klokkenluider Chelsea Manning.

Omdat Assange asiel kreeg in de ambassade, werd het Zweedse onderzoek stilgelegd. Nu zijn asiel ingetrokken is heeft een advocate van één van vrouwen een hervatting van het vooronderzoek aangevraagd. Het is momenteel niet duidelijk welke uitleveringsaanvraag voorrang zal krijgen. Volgens Zweden moet de Britse autoriteiten daarover beslissen. Assange werd in Londen al veroordeeld tot 50 weken cel omdat hij de voorwaarden van zijn van zijn invrijheidsstelling in 2012 schond.

