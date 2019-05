Politie vat man die drugs dealde met zoontje op de achterbank

In Antwerpen zijn dit weekend drie vermoedelijke drugsdealers gearresteerd op straat. Dat zegt de lokale politie. Bij één verdachte, die werd betrapt tijdens een verkoop in de Lange Batterijstraat nadat de politie hem in de gaten was beginnen te houden, werden 17 dosissen cocaïne aangetroffen in zijn wagen. Zijn zoontje van 2 jaar zat bovendien op de achterbank. Ook de koper werd ingerekend omdat hij nog een celstraf van drie jaar had openstaan.