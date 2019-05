Potvis Valentijn na 30 jaar opgegraven in Koksijde

Koksijde - Potvis Valentijn spoelde in 1989 aan op het strand Sint-André in Oostduinkerke. Het gemeentebestuur besliste toen om de potvis te begraven op het domein van abdijhoeve Ten Bogaerde met de bedoeling om het 17 meter lange dier later weer op te graven. De opgravingswerken startten maandagmorgen en gaan nog de hele week door.

Toen de potvis in 1989 was aangespoeld, trok dat zo’n 300.000 nieuwsgierigen. Na proefopgravingen in 2013 werd officieel beslist om potvis Valentijn uit de grond te halen. Die opgravingen startten maandag, 30 jaar later.

Onderzoekers van de UGent staan na de opgraving in voor het verwerken van de resten van de potvis. Zij zullen ook zorgen dat de potvis tentoongesteld kan worden in het NAVIGO-museum in Oostduinkerke bij Koksijde.

Valentijn laat zich (een beetje) zien! ?? de opgravingen gaan voorzichtig verder. ???? pic.twitter.com/cILyutb1ly — Koksijde (@gem_Koksijde) 13 mei 2019

Al zal het nog drie jaar duren voor het publiek het volledige skelet kan gaan bewonderen. Er moet gewerkt worden aan het museum. “We hebben momenteel nog geen plaats in het museum voor Valentijn. We zullen daarvoor werken moeten doen”, vertelt burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche (Open Vld).

“Het is uniek dat wij de potvis nog in zijn totaliteit konden begraven. Met de nieuwe wetgeving is dat niet meer mogelijk. Als er nu een potvis aanspoelt, moet die onmiddellijk in stukken gesneden worden.” Het hele project kost 200.000 euro. “Als we zien hoe groot de belangstelling is bij de mensen, vinden we dat zeker de moeite waard”, aldus de burgemeester.