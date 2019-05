Waarom Engelse weelde in Europa goed nieuws is voor... Oostenrijk

Feest in Salzburg gisterenavond! Niet dat de lokale voetbalclub een nieuwe titel pakte – RB Salzburg is al even kampioen – wel omdat Tottenham zich kwalificeerde voor de Champions League. Die Roten Bullen profiteren immers het meest van de Engelse dominantie in de Europese finales. Fun fact: Engeland zelf wint er bitter weinig bij. De mogelijke scenario’s op een rij.