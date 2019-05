Hartverscheurend advies van vrouw aan man op de vlucht 11 september: “Je bent sterk en dapper, je moet het doen”

Een Amerikaanse journalist heeft een nieuw boek uit, dat het verhaal verteld van Flight 93. Dat toestel werd op 11 september 2001 gekaapt door terroristen, met de bedoeling in het Capitol Hill in Washington DC te crashen. Dat het niet gebeurd is, is mede te danken aan passagier Jeremy, wiens vrouw hem moed insprak.

Journalist Mitchel Zuckoff beschrijft hoe de Flight 93 met een vertraging van 43 minuten opsteeg, hoe het boordpersoneel zoals gewoonlijk ontbijt opdiende en niet op de hoogte was van de andere drie gekaapte vliegtuigen die al waren ingevlogen in onder andere de Twin Towers. Tot om half tien plots werd omgeroepen: “Dames en heren, blijf alstublieft zitten. We hebben een bom aan boord. Dus zit.” Die stem was vermoedelijk van de 33-jarige terrorist Ziad Jarrah.

In de chaos die daarna volgde, belden passagiers en crewleden naar hun familie met zogenaamde Airfones die in de rugleuning van de zetel zaten ingewerkt. Door die beperkte technologie konden slechts acht telefoontjes op hetzelfde moment gepleegd worden. Mark Bingham (31) had net genoeg tijd om zijn moeder in te lichten dat zijn vliegtuig gekaapt was. “Je moet me geloven, het is waar.” Op zijn voicemail sprak zijn moeder later in: “Ga ervoor en doe alles wat je kan om hen te overmeesteren.”

Jeremy Glick (30) kreeg dezelfde boodschap van zijn vrouw te horen, toen hij haar meldde dat er “slechte mannen” op hun vlucht zaten. Terwijl ze op televisie zag hoe een vliegtuig in het Pentagon crashte, legde Jeremy zijn vrouw voor dat enkele passagiers een plan beraamden om de kapers tegen te werken. Ze vroeg of de terroristen gewapend waren. “Nee, maar wij hebben wel botermessen”, grapte Jeremy nog. Zijn vrouw overhaalde hem: “Ik denk dat je het moet doen. Je bent sterk, je bent moedig. Ik hou van jou.”

De passagiers slaagden er uiteindelijk in om in te breken in de cockpit en zo de kapers te overmeesteren. Het vloog daardoor niet in op het Capitol Hill in Washington DC, zijn doel, maar crashte in Shankville in Pennsylvania. Daarbij kwamen 33 passagiers, zeven crewleden en vier terroristen om.