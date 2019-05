Vrouw hoofd ingeslagen, woning in brand gestoken: “Klein mirakel dat huis niet in de lucht is gevlogen”

Willebroek -

Een vijftigjarige vrouw uit Boom is zondagnacht ernstig gewond aangetroffen tussen het struikgewas aan Bloso-domein Hazewinkel in Willebroek. Ze had zware klappen tegen het hoofd gekregen. Gelijktijdig bleek haar (voormalige) woning in brand te zijn gestoken. De ex-partner van de vrouw is spoorloos.