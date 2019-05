Franky Van der Elst vreest voor volgend seizoen: “Dit is een wake-upcall voor wie denkt dat we niet veel werk hebben”

0-3 tegen een ploeg uit 1B? Het kon er wel nog bij. Het meest pijnlijke seizoen van Oostende in de Jupiler Pro League sinds de terugkeer op het hoogste niveau heeft een nieuwe kras in de ziel opgeleverd. Zowel spelers als interim-coach Van der Elst roepen met de moed der wanhoop om versterking. “Anders wordt het vechten tegen de degradatie.”

Eigenlijk werd KV Oostende niet één, maar twee keer overklast door de ploeg van Bob Peeters. Ook in de Kempen was KVO een strandbal voor Westerlo, maar toen bleef het opvallend genoeg 0-0. “Dat was al een mirakel op zich”, liet Franky Van der Elst zich ontvallen. Maar gisteren waren de Kemp-hanen minder lief. De droge 0-3 was meer dan verdiend, een resultaat dat er nog wel bij kon aan zee. “Het enige verschil was dat we vandaag wél scoorden”, gaf Bob Peeters mee.

Zo sleept Oostende zich tergend traag naar het einde van een dramatisch seizoen. Michiel Jonckheere schaamde zich zelfs een beetje. “We kunnen hier niet veel over zeggen. De laatste twee matchen zijn er nu echt te veel aan”, stamelde hij aangeslagen. “Dit trek je dit seizoen niet meer recht. En STVV, de ploeg die woensdag op bezoek komt, is in principe nog beter. Dit seizoen was het sportief niet genoeg en op het vlak van mentaliteit was het nog veel slechter. Het leek meer op een oefenwedstrijd tussen een vierdeklasser en een ploeg uit 1A. En wij waren de vierdeklasser. We zijn simpelweg overklast door een ploeg uit 1B.”

Portefeuille opentrekken

De huidige situatie bij KVO is zo schrijnend dat men aan de kust nu al vreest voor volgend seizoen. Ongezien. “Dit is een wake-upcall voor bepaalde mensen die denken dat we niet veel werk hebben in het tussenseizoen”, aldus depanneur Van der Elst. “Integendeel, het is nu nogmaals bewezen dat er bakken werk is. De beoordeling en de analyse zal na het seizoen streng maar rechtvaardig zijn. Ik hoop dat we dit woensdag tegen STVV niet nogmaals moeten meemaken, want dit is gewoon te pijnlijk.”

Nieuwbakken voorzitter Frank Dierckens zal de portefeuille moeten opentrekken. Als er geen extra kwaliteit komt, is KV Oostende kandidaat nummer één om naar 1B te zakken. Dat beseft ook Jonckheere, een lichtpuntje zaterdagavond. “Een nieuw seizoen blijft een gegeven op zich, maar het is duidelijk dat er extra kwaliteit nodig is. Anders zullen we moeten vechten tegen de degradatie.”