Kim De Gelder weet volgende week of hij geïnterneerd wordt

Gent / Appels / Beveren-Waas - Kim De Gelder (30) krijgt volgende week te horen of hij al dan niet geïnterneerd wordt. De zitting hierover in de Gentse gevangenis, duurde amper een uurtje.

De zitting van de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij moest maandagochtend in de Gentse gevangenis gebeuren, omdat Justitie Kim De Gelder niet naar het gerechtsgebouw wilde overbrengen. De Gelder werd in 2013 tot een levenslange celstraf veroordeeld voor de moorden in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-bij-Dendermonde, en voor de moord op Elza Van Raemdonck in Beveren.

Onlangs kwamen vier onafhankelijke experts tot de unanieme conclusie dat De Gelder schizofreen en ontoerekeningsvatbaar is, en dat hij bijgevolg geïnterneerd moet worden. Ook het Openbaar Ministerie, dat De Gelder zes jaar geleden nog voor assisen bracht, verzet zich daar nu niet meer tegen.

Zijn advocaat Jaak Haentjens arriveerde rond 10.30 uur aan de gevangenis. Een uur later wandelde hij al opnieuw naar buiten. Dat de zitting zo kort was, suggereert dat er weinig discussie ontstond. Haentjens zelf wilde na de zitting niet reageren.

Volgende week, op 24 mei, beslist de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij over de internering.