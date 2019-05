Misbruik van machtspositie: Europese Commissie legt AB InBev boete van 200 miljoen euro op

De Europese Commissie legt de Belgische bierreus AB InBev een boete van iets meer dan 200 miljoen euro op omdat het bedrijf misbruik heeft gemaakt van zijn machtspositie op de Belgische biermarkt. Dat kondigt Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager aan.

De Europese Commissie opende in juni 2016 een onderzoek naar de Belgische biergigant, de grootste bierbrouwer ter wereld, om na te gaan of het zijn machtspositie op de Belgische biermarkt had misbruikt. Concreet zou het bedrijf de invoer naar België van zijn eigen bieren uit buurlanden Nederland en Frankrijk hebben tegengehouden. Biermerken Jupiler en Leffe zijn daar goedkoper, omdat ze er meer concurrentie hebben.

Concreet zou AB InBev bijvoorbeeld de blikjes in Nederland hebben aangepast: de Franstalige tekst werd ervan gehaald. In Frankrijk werd de Nederlandstalige tekst dan weer verwijderd. Zo kon AB InBev vermijden dat de blikjes verkocht konden worden in respectievelijk Wallonië en Vlaanderen.

“De Belgische consument moest meer betalen voor zijn favoriete bier omdat AB InBev een bewuste strategie hanteerde om grensoverschrijdende verkoop tussen Nederland en België te beperken”, aldus Eurocommissaris Vestager. “Pogingen van dominante ondernemingen om de interne markt op te splitsen om zo hoge prijzen te handhaven, zijn verboden. Daarom hebben we AB InBev een boete van € 200 miljoen opgelegd voor het overtreden van onze antitrustregels.”