Zwerfvuil doodde in Vlaanderen op één jaar minstens 55 runderen

Tijdens het eerste jaar van het meldpunt scherp-in ontving het Departement Landbouw en Visserij 79 meldingen van runderen die zwerfvuil binnenkregen. In 55 gevallen is het dier overleden, 24 keer was het mogelijk om het dier nog te redden. “Het werkelijke aantal dieren dat overlijdt door weggegooide blikjes en flesjes ligt zeker veel hoger en vormt een echt probleem”. Dat is maandag vernomen van Nele Vanslembrouck, woordvoerder van het departement.

Weggegooide blikjes en flessen in graskanten, weides en velden zijn niet enkel milieu- en visueel vervuilend. Voor dieren zijn ze potentieel dodelijk. Na het maaien of verhakselen komt het vermalen metaal en glas in het veevoeder - en dus de magen van dieren - terecht. Vaak zijn de gevolgen dodelijk, maar ook de melkproductie kan eronder lijden.

In vijftien gevallen kreeg het rund het zwerfvuil binnen door weidebegrazing en in 41 gevallen door ingekuild veevoeder. In 23 gevallen kreeg het rund de afvalstukjes binnen langs een andere weg (bv. kuilmaïs). In 47 gevallen ging het om melkvee, in 29 gevallen om vleesvee en in drie gevallen om gemengd vee, aldus de cijfers van mei 2018 tot april 2019.

Naast de financiële kost van het verlies van het dier voor de landbouwer, heeft de veehouder ook in 58 van de 79 gevallen andere kosten (o.a. tussenkomst dierenarts) gehad als gevolg van scherp-in.

“Het werkelijke aantal dieren dat overlijdt door weggegooide blikjes en flesjes ligt zeker veel hoger en vormt een echt probleem. Tegenover de melding bij het departement staat geen financiële vergoeding van het overleden dier. Wij roepen iedereen op geen blikjes of flesjes weg te gooien in graskanten, velden en weiden”, besluit woordvoerder Nele Vanslembrouck.