Vlaanderen investeert 1,7 miljoen euro in avontuurlijkere speelplaatsen

De Vlaamse regering maakt 1,7 miljoen euro vrij om 114 schoolspeelplaatsen “avontuurlijker en beweegvriendelijker” te maken. Dat zeggen de Vlaams ministers Hilde Crevits (Onderwijs), Sven Gatz (Jeugd) en Philippe Muyters (Sport) in een gezamenlijk persbericht.

De Vlaamse ministers lanceerden eind 2018 een oproep aan scholen om hun speelplaatsen aan te passen en meer sport en spel mogelijk te maken. In totaal werden 198 dossiers ingediend. Daarvan zijn er nu 114 goedgekeurd. In de meeste gevallen krijgen de scholen het maximale bedrag van 15.000 euro. Oorspronkelijk was een budget van 1 miljoen euro voorzien, maar dat werd opgetrokken.

De 114 gesubsidieerde scholen zullen het geld gebruiken om de speelplaatsen avontuurlijker, kind- en bewegingsvriendelijker en meer open of gedeeld te maken. Zo zijn er scholen die meer groen of meer sport- en spelelementen voorzien. Er zijn ook scholen die een multifunctioneel sportterreintje willen aanleggen. Andere scholen kiezen dan weer voor een “beweegtuin met actieve zones en chillzones”. Centrale bedoeling van al die aangepaste speelplaatsen is dat leerlingen meer gestimuleerd worden om te bewegen en te sporten.