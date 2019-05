Facebook sluit 23 Italiaanse pagina’s met fake news

Facebook heeft 23 Italiaanse pagina’s gesloten omdat ze fake news zouden verspreiden en de regels van de sociale media aan hun laars lappen. Enkele van die pagina’s steunen de populistische regeringspartijen van het land.

De actie komt midden in een debat over fake news in Italië: velen maken zich zorgen dat de campagnes voor de verkiezingen van 26 mei vol zitten met valse waarheden. De actie van Facebook is een gevolg van een onderzoek door Avaaz, een campagnegroep.

“We hebben een aantal pagnia’s verwijderd die fake news verspreiden of duplicaten zijn van andere pagina’s omdat ze in strijd zijn met ons beleid”, zo liet een woordvoerder van Facebook weten in een persbericht.

“We hebben ook actie ondernomen tegen pagina’s die voortdurdend misinformatie posten. Als we verder inbreuken vaststellen, zullen we opnieuw overgaan tot actie.”

Volgens Avaaz hadden de afgesloten accounts in totaal 2.46 miljoen volgers en verspreidden ze valse berichten over migranten, vaccinaties en Joden.