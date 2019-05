Trump waarschuwt China niet terug te slaan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft China maandag gewaarschuwd dat het handelsconflict tussen beide landen “slechter” zal worden als China voor vergelding zorgt na de verhoogde Amerikaanse heffingen op Chinese goederen.

“Ik zeg openlijk tegen president Xi en mijn vele vrienden in China dat China zeer zwaar getroffen zal worden als jullie geen overeenkomst sluiten, aangezien bedrijven verplicht zullen worden om uit China te vertrekken. Te duur om in China te kopen. Jullie hadden een goede deal, bijna rond, en jullie zijn opgestapt”, aldus Trump in een van meerdere berichten op Twitter.

De commentaar van Trump komt er nadat handelsgesprekken op hoog niveau vrijdag in Washington zonder akkoord beëindigd zijn.

Trump gaf herhaaldelijk te kennen dat China de heffingen zal betalen die op 10 mei opgetrokken zijn van 10 tot 25 procent op 200 miljard dollar aan Chinese goederen.

Een nieuwe datum voor onderhandelingen is er niet. De aanhoudende handelsoorlog tussen ‘s werelds twee grootste economieën weegt op de markten en op de wereldwijde groeiprognoses.