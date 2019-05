Yaya Touré ontkent te willen stoppen met voetballen

“Er was recent heel wat verwarring omtrent mijn toekomst. Ik wil hier duidelijk stellen dat ik van voetbal hou en ik nog enkele jaren wil voetballen. Ja, ik bereid me voor op het trainerschap, maar voltijds coachen is niet wat ik nu verlang. Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging als voetballer! Wanneer de tijd er rijp voor is, zal ik er zelf over communiceren!”, benadrukt hij.

There has been a lot of confusion about my future recently. I want to make it clear here that I love football and I’m still in contention to play for a few more years. Yes, I’m starting to prepare myself for coaching badges but full time coaching is not what I’m thinking now. 1/2