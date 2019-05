Vrouw in coma krijgt brief dat ze Verenigd Koninkrijk moet verlaten

Bhavani Espathi ligt zwaar ziek in een Brits ziekenhuis, maar de overheid wil haar het land uitzetten. “Wreed en onmenselijk.”

De 31-jarige Bhavani Espathi, die na een zware operatie anderhalve week in een coma lag, kreeg een brief dat ze in aanmerking kwam om gedwongen het land uitgezet te worden. Dat schrijft de Britse krant The Independent.

Martin Mangler, de verloofde van de vrouw, ging in beroep tegen de beslissing terwijl zijn vriendin nog niet bij bewustzijn was. Medische brieven moeten bewijzen dat reizen haar leven in gevaar kan brengen. Haar behandeling is zeer complex en het is van cruciaal belang dat ze hier verzorgd wordt, zo stellen de chirurgen. “Ze kan niet reizen door haar nood aan gespecialiseerde hulp in ons ziekenhuis.”

Exclusive: Home Office threat to deport woman in coma criticised as 'cruel and inhumane' https://t.co/YjITUIAT73 — The Independent (@Independent) 13 mei 2019

Waarschijnlijk kan ze in India ook niet dezelfde medische hulp krijgen. Maar volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is dat geen reden om in het Verenigd Koninkrijk te blijven. Ze kan ook palliatieve zorg in haar land krijgen als de medische behandeling daar niet beschikbaar is, klinkt het. Haar relatie met Martin Mangler, een Duitser die in het VK woont, is voor Binnenlandse Zaken geen reden om te blijven.

Kritiek

De beslissing krijgt kritiek. Chai Patel, juridisch directeur van de Joint Council for the Welfare of Immigrants (JCWI), noemt ze “onmenselijk en wreed”. Volgens hem worden de medewerkers van Asiel en Migratie getraind om geen rekening te houden met mensenrechten.

Diane Abbott, parlementslid voor Labour, zegt dat zulke zaken de wreedheid aantonen van het departement onder de Conservatieve regering. Ook op eerdere zaken werd al verontwaardigd gereageerd.

“Als ik moet vertrekken, dan zou mijn leven in gevaar zijn”, reageert Espathi zelf. “De medicijnen die ik nodig heb, zouden niet beschikbaar zijn. Ik denk dat het niet te veel gevraagd is om niet te sterven.”