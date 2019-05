Paul Pogba wordt na laatste wedstrijd geviseerd door United-fans, is transfer dan toch logische uitweg?

Nee, Paul Pogba is niet meteen geliefd bij de fans van Manchester United. Na een woelig seizoen waarin de Fransman een machtsstrijd met Mourinho won maar na een heropflakkering onder Solskjaer ook weer wegdeemsterde, werd hij na de laatste speeldag geviseerd door de eigen fans.

Manchester United verloor op Old Trafford met 0-2 van Cardiff en finishte zo als zesde in de Premier League. Achteraf werd Pogba geviseerd door de eigen fans. De Fransman reageerde met een cynisch applausje.

(lees verder onder de tweets)

@paulpogba verbal altercation with fan at the end of the #MUFC game. pic.twitter.com/HyrluedlMA — colcournioni (@colcournioni) 12 mei 2019

“Na het seizoen dat hij had, was hij beter gewoon naar binnen gegaan”, zei analist Alan Shearer. “Je kunt die ruzie niet winnen.”

Pogba geraakte begin dit seizoen in onmin met toenmalig coach José Mourinho, die hem op het einde zelfs openlijk bekritiseerde. Toen de Portugees moest vertrekken, leek hij onder huidig coach Ole Gunnar Solskjaer weer naar zijn supervorm te groeien, maar dat was slechts voor even. Na de stuntzege in Parijs tegen PSG ging hij mee ten onder: won United nog slechts twee van de laatste twaalf wedstrijden en Pogba scoorde in die periode slechts twee keer (twee strafschoppen tegen West Ham).

Uiteindelijk werd Pogba wel nog topscorer bij United met 16 doelpunten en 11 assists dit seizoen, maar tegen Cardiff was hij opnieuw ondermaats.

Transfer logische uitweg?

Pogba wordt al een tijdje in verband gebracht met een transfer. De (dure) middenvelder wordt dan vooral genoemd bij Real Madrid, waar ze deze zomer een transferoffensief plannen. Is een transfer dan toch een logische uitweg? Wordt ongetwijfeld vervolgd in de transfergeruchten van komende weken en/of maanden...