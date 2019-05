Meisje (13) met tubercolose sterft na alternatieve behandeling: osteopaat vervolgd voor onopzettelijke doodslag

Herzele / Beersel - Een 57-jarige osteopaat uit het Vlaams-Brabantse Beersel wordt vervolgd voor onwettige uitoefening van de geneeskunde en onopzettelijke doodslag op een 13-jarig meisje uit het Oost-Vlaamse Herzele in 2015. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde.

Het meisje van 13 was in mei 2015 op de spoeddienst van het UZ Gent beland, waar ze twee weken later overleed aan tuberculose. Ze was 2 maanden eerder onderzocht door een huisarts, die antibiotica voorgeschreven had voor een luchtweginfectie en een doorverwijzing voor het nemen van foto’s meegegeven had met de pleegouders.

Maar voor de pleegouders die handelingen stelden vroegen ze een 57-jarige osteopaat uit Beersel bij wie ze al vaker geweest waren, om advies. “Hij stelde een alternatieve diagnose en behandeling voor, en de pleegouders hebben zijn adviezen opgevolgd. Volgens de klacht (van een kinderarts van het UZ Gent, nvdr) had het meisje nog gered kunnen worden, als ze wel correct was behandeld en de adviezen van de huisarts waren opgevolgd”, aldus het parket Halle-Vilvoorde.

Er werd door het parket een onderzoeksrechter gevorderd, die de medische dossiers van het meisje in beslag heeft laten nemen en een wetsdokter aanstelde om deze te onderzoeken.

Mocht geneeskunde niet beoefenen

Het parket meent dat het onderzoek voldoende bewijzen heeft opgeleverd dat de beklaagde, die de geneeskunde niet mocht beoefenen, alternatieve diagnoses stelde die hij behandelde met homeopathische middelen, en dat hierdoor de kans tot tijdige opsporing en behandeling van de tuberculose werd gemist. “Hoewel het meisje aanhoudend bleef vermageren en wekenlang hoge koorts had, bleef hij de pleegouders geruststellen dat dit tekenen waren dat zijn behandeling aansloeg en ‘het keerpunt’ hopelijk nabij was.”

De beklaagde betwist de feiten: hij zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan.