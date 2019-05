Veertiger rijdt met auto in op boom en overlijdt in Tielt-Winge

Houwaart / Sint-Joris-Winge / Tielt / Tielt-Winge / Meensel-Kiezegem -

In het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge is maandagvoormiddag een 43-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat meldt het Leuvense parket. De man reed met zijn wagen op de Diestsesteenweg in de richting van Leuven toen hij op een recht stuk weg van de baan raakte en tegen een boom botste. De veertiger uit Tielt-Winge overleefde die klap niet.