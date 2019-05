Air France snoeit in korte vluchten: 465 jobs verdwijnen

Air France zet het mes in haar netwerk van korte vluchten. Volgens de Franse luchtvaartmaatschappij gaat de ingreep gepaard met het verlies van 465 banen. Hiervoor komt een plan voor vrijwillig vertrek, er vallen geen gedwongen ontslagen.

Franse media maakten zondag al melding van de geplande ingreep. De capaciteit van de korte vluchten wordt in de komende twee jaar met 15 procent verminderd. Dat is volgens het bedrijf nodig, gelet op de concurrentie van hogesnelheidstreinen op met name binnenlandse trajecten. Daarnaast is er ook nog de concurrentie van lowcost-luchtvaartmaatschappijen.

Air France beloofde eerder al haar strategie te herzien om winstgevender te worden. Voor meer details is het wachten tot het einde van het jaar.