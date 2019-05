Marktwaarde van 88 miljoen euro: 2 ton cocaïne met bestemming Antwerpen in beslag genomen

De Colombiaanse politie heeft een stevige klap uitgedeeld aan het beruchte drugskartel Clan del Golfo. In totaal werd ruim 2.250 kilo cocaïne, goed voor een marktwaarde van 88 miljoen euro, in beslag genomen. De drugs stonden op het punt om verscheept te worden naar de haven van Antwerpen.

De drugs zaten verstopt in een container in de haven van Santa Marta, in zakken die normaal gezien bedoeld waren voor kopererts. “De cocaïne was zo in het mineraal doordrongen dat het moeilijk was om de drugs met het blote oog te identificeren”, zo meldt de politie in een persbericht. “Het gaat hier duidelijk om een nieuw trucje van de kartels om hun product te verschepen. Met deze inbeslagname werd voorkomen dat ongeveer 5,6 miljoen dosissen cocaïne de straten van Europa bereikten.”