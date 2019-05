Opnieuw snelheidsovertreding van Khalilou Fadiga: ex-voetballer Club Brugge mag 30 dagen niet met auto rijden

Brugge - Khalilou Fadiga, de bekende ex-voetballer van Club Brugge, mag dertig dagen niet met de wagen rijden. De Brugse politierechter gaf hem een rijverbod nadat hij voor de zoveelste keer een snelheidsovertreding beging.

De ondertussen 44-jarige Fadiga werd in september vorig jaar namelijk aan 161 kilometer per uur geflitst langs de Expresweg in Brugge. De toegelaten snelheid is daar echter amper 90 kilometer per uur. Fadiga reed met een wagen van het uitvaartcentrum van zijn vrouw. “Hij werd in het verleden al drie keer voor snelheidsovertredingen veroordeeld. En dat waren hoge snelheidsovertredingen”, aldus de procureur.

De 44-jarige ex-profvoetballer liet zich in de rechtbank door een advocaat verdedigen. Die begreep de vervelende situatie waarin hij was beland. “Hij beseft dat hij fout was. Ik heb hem de gevaren uitgelegd en hij werd heel stil. Hij snapt die nu zelf ook”, klonk het.

Geen controle

De politierechter vond dat toch niet meteen overtuigend. “Hij zou het gewoon moeten weten als hij een rijbewijs heeft. Bij zo’n snelheid heb je geen controle meer over het stuur. En als hij mij wil overtuigen van het feit dat hij zijn leven wil beteren, zou hij beter zelf naar hier komen”, zei ze.

Fadiga werd uiteindelijk veroordeeld tot een boete van 400 euro en een rijverbod van dertig dagen. Het is daarmee de derde keer dat de ex-voetballer - die het ooit tot bij Inter Milaan schopte - een rijverbod zal moeten uitzweten.