Familie Julie Van Espen vraagt aan politici om weg te blijven van uitvaartplechtigheid

Schilde - De familie van Julie Van Espen, de 23-jarige studente die begin mei om het leven werd gebracht toen ze van Schilde naar Antwerpen fietste, wil niet dat er zaterdag politici naar de uitvaartplechtigheid komen.

“De familie wil graag in alle sereniteit afscheid kunnen nemen”, zo luidt het in een mededeling. “We begrijpen en appreciëren dat heel veel mensen meeleven met wat gebeurd is. Daarom werd beslist om een geluidsinstallatie te plaatsen op het plein voor de kerk zodat de dienst ook buiten bijgewoond kan worden. Er zullen op geen enkele manier beelden gemaakt worden in de kerk. De familie vraagt ook de aanwezigen in de kerk om geen beelden met bijvoorbeeld een smartphone te maken.”

De plaatsen in de kerk zijn voorbehouden voor familie, vrienden en kennissen, en voor de medestudenten van Julie, haar vriend, zus en broer. Het is de uitdrukkelijke wens van de familie dat politici niet naar de plechtigheid zouden komen.

De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag 18 mei om 10 uur plaats in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel Opgenomen, beter bekend als de ‘Witte kerk’, in de Pater Nuyenslaan in Schilde.