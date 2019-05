Minder rijstroken, mínder file: onze reporter waagt zich aan versmalde E40 in Brussel

Twee rijstroken minder op de E40 richting Brussel? En dat op een plaats waar sowieso al veel file staat? “Brussel doet de files cadeau aan Vlaanderen”, was de kritiek. Onze man stapte in de auto om de ‘ondoordachte verkiezingsstunt’ te aanschouwen.

Hoe zou het eraan toe gaan op de E40 in Brussel, nu twee van de zes rijstroken geschrapt zijn? En voor wie daar binnenkort voor het eerst passeert: hoe ziet het er daar nu uit? Je ziet het in de video die we maandagochtend hebben gemaakt.

Op dag één viel het alvast heel goed mee met het gevreesde verkeersinfarct. Er waren wel de traditionele files tot aan de verkeerswisselaar in Zaventem, maar nadien reden we vlot het centrum binnen.

LEES OOK (+): Morgen misschien meer miserie

Ondanks alle onrust waren verkeersexperts er op voorhand gerust in: de flessenhals ter hoogte van de tunnels is enkele kilometers opgeschoven, maar de totale reistijd blijft dezelfde. “Misschien hebben sommige automobilisten een afwachtende houding aangenomen, dus we kunnen pas over enkele weken een evaluatie maken”, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit.