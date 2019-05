Elke dag 10.268 snelheidsovertredingen in ons land: hier lopen de meeste bestuurders tegen de lamp

3.747.978. Ofwel 10.268 per dag. Nooit werden er meer snelheidsovertredingen vastgesteld in ons land dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de federale politie. De overgrote meerderheid van die inbreuken - ruim 2,65 miljoen - werden begaan in Vlaanderen. “We denken nog te vaak: ik doe er toch niemand kwaad mee als ik een beetje te snel rijd”, zegt Stef Willems van verkeersveiligheidsinstituut VIAS. “Dat moet eruit.”

“Iedereen is er ondertussen van overtuigd dat alcohol en rijden een razendgevaarlijke combinatie is”, aldus Willems. “Of we ons ernaar gedragen, is nog iets anders. Maar bij snelheid blijft dat toch anders. We denken nog te vaak dat een beetje te snel toch niet zo erg is. Wie doe ik kwaad met 150 kilometer per uur te rijden op de snelweg? Het is nog altijd niet doorgedrongen dat ook snelheid levensgevaarlijk kan zijn. Dat terwijl overdreven snelheid nog altijd een van de grootste doodsoorzaken in ons verkeer is en aan de basis ligt van één op de drie zware ongevallen.”

In heel 2009 werden er ruim 2,5 miljoen snelheidsovertredingen vastgesteld, vorig jaar waren dat er bijna 3,75 miljoen. Een stijging van liefst 33 procent en goed voor 73 procent van alle verkeersinbreuken. “Daar zijn een aantal verklaringen voor”, zegt Willems. “De politie is overdreven snelheid de voorbije jaren nog meer als absolute topprioriteit gaan beschouwen. Dat merken we bijvoorbeeld aan het aantal trajectcontroles dat er is bijgekomen. Daarnaast is er ook meer capaciteit vrijgekomen bij de politie. Terwijl de agenten vroeger de boetes zelf moesten maken en opsturen, wordt dat nu opgevolgd door de FOD Justitie en Bpost. Ze hebben nu dus meer tijd om te handhaven. Zeker op het vlak van overdreven snelheid merken we dat. Het is dus niet zo dat we vorig jaar met z’n allen veel sneller hebben gereden. De pakkans is gewoon groter geworden.”

De cijfers tonen volgens VIAS hoe belangrijk het is om de mensen op het gevaar van overdreven snelheid te blijven wijzen. “En er moeten nog meer trajectcontroles komen. Zeker op ongevalgevoelige plaatsen merken we dat die echt effect hebben. En ook de weginrichting moet aangepast zijn aan het snelheidsregime. Heb je een hele brede steenweg waar je maar 50 per uur mag, hebben veel mensen de neiging om sneller te gaan rijden. We keuren dat niet goed, maar op veel plaatsen is het snelheidsregime niet altijd aangepast aan de verkeerssituatie.”

Aantal snelheidsovertredingen per Vlaamse provincie:

Antwerpen: 654.446

Limburg: 403.343

Oost-Vlaanderen: 665.520

Vlaams-Brabant: 490.281

West-Vlaanderen: 436.639

Gsm’en achter het stuur

Wat nog opvalt in de statistieken van verkeersinbreuken: het aantal inbreuken van gsm’en achter het stuur daalt. Een verrassing voor iedereen die al eens rond zich heen kijkt in de file. “Het blijft een moeilijke”, zegt Willems. “De politie moet gsm-gebruik echt on the spot kunnen vaststellen. Vaak is het een kwestie van seconden, snel even een berichtje of je mail checken… Het is niet evident iemand zo op heterdaad te betrappen. De agenten moeten 100 procent zeker zijn van hun vaststelling en dan nog is het vaak een bron van betwistingen.”