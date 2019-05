Toonaangevende Franse sportkrant L’Equipe is zeker: Eden Hazard trekt naar Real Madrid voor recordbedrag

De betrouwbare Franse sportkrant L’Equipe is zeker: Rode Duivel Eden Hazard speelt volgend seizoen voor Real Madrid. De Koninklijke zal volgens L’Equipe de supertransfer aankondigen na de finale van de Europa League op 29 mei, waar Hazard nog in actie zal komen in het shirt van Chelsea. Met de transfer zou een bedrag van zo’n 100 miljoen euro gemoeid zijn. Als dat klopt, wordt de kapitein van de Rode Duivels meteen ook de duurste Belgische speler aller tijden.

L’Equipe, dat Hazard nog nauwgezet volgt sinds zijn passage in Frankrijk, pakte maandagmiddag met het nieuws uit. Eén dag nadat Eden Hazard liet optekenen dat hij zijn beslissing gemaakt heeft. “Ik heb de club al een paar weken geleden laten weten wat ik wil”, vertelde de Rode Duivel op zondag aan Engelse media na zijn laatste competitiewedstrijd voor Chelsea. “Ik had gehoopt dat de zaak intussen van de baan zou zijn, maar dat is nog niet het geval.”

Le Real Madrid annoncera officiellement l'arrivée d'Eden Hazard après la finale de la Ligue Europa, que le joueur belge disputera avec Chelsea contre Arsenal le 29 mai. Pour un montant avoisinant les 100 M€ : https://t.co/NtM1kYWQ5w pic.twitter.com/AoDzbldJJn — L'ÉQUIPE (@lequipe) 13 mei 2019

“Hazard is hier één van de twee of drie beste spelers ter wereld geworden, maar ik denk dat we zijn beslissing moeten respecteren”, vertelde trainer Maurizio Sarri. “Ik hoop natuurlijk dat hij bij ons zal blijven. Maar op dit moment weet ik niet hoe het zit.”

Alles lijkt erop te wijzen dat Hazard komend seizoen inderdaad voor Real Madrid speelt. De 28-jarige Rode Duivel wordt al langer gelinkt aan een transfer naar de ploeg van trainer Zinedine Zidane en heeft nog maar één jaar contract op Stamford Bridge. Als Chelsea nog geld wil verdienen aan de kleine Belg, moet het hem dus nu verkopen.