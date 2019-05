Vlucht staat op het punt om te vertrekken… maar dan wordt de piloot plots opgepakt voor drievoudige moord

De passagiers van een American Airlines-vlucht waren in de luchthaven van Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky aan het wachten om te boarden toen ze zaterdag plots te horen kregen dat hun piloot was opgepakt. Wegens overmatig drankgebruik, dachten ze… “Maar je zag aan de gezichten van het luchthavenpersoneel dat er meer aan de hand was”, getuigt een van de passagiers.

In november 2015 werd Calvin Philips dood teruggevonden op de zolder van zijn woning in Pembroke (Kentucky). Niet veel later werden ook de lichamen van zijn vrouw Pamela en hun buurman Edward Dansereau aangetroffen in een uitgebrande wagen, die achtergelaten was in een veld vlakbij.

Drieëneenhalf jaar later is er eindelijk een verdachte opgepakt voor de drievoudige moord. Het gaat om de 51-jarige Christian Richard Martin, een piloot van American Airlines. “We hebben nog een lange weg af te leggen”, zegt procureur-generaal Andy Beshear. “Maar je ziet wat er gebeurt als je nooit opgeeft, als je nooit stopt met rechtvaardigheid te zoeken.”

“Je voelde de spanning”

Bij American Airlines zeggen ze “diepbedroefd” te zijn door het nieuws. “Martin, sinds januari van vorig jaar bij onze dochteronderneming PSA Airlines aan de slag, onderging net als al onze personeelsleden een achtergrondcheck en niets wees op een crimineel verleden.” De piloot is geschorst voor de duur van het onderzoek.

Door de arrestatie was de sfeer zaterdag erg gespannen in de luchthaven. “Eerst dachten we aan openbare dronkenschap, maar je zag aan de gezichten van het luchthavenpersoneel dat er meer aan de hand was”, getuigt passagier Frances Wise. “Het was ontstellend om te zien”, zegt ook haar dochter Ashley Martin (geen familie van de verdachte). “Het is beangstigend om vast te stellen dat iets al zo lang geleden kan zijn en ze nu pas de dader op het spoor komen. Erg stresserend. Je voelde het aan de energie in de luchthaven. Je voelde de spanning.”