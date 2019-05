Hasselt - De brandweer van Hasselt heeft twee krakers uit een brandende woning gered op de Bampslaan. Maandagnamiddag rond 13 uur brak de brand uit om tot nu toe nog onbekende reden. De rookpluim was van ver te zien en de brandweer snelde ter plaatse. De twee krakers die in de woning zaten, konden via het raam gered worden. De brand is intussen onder controle.