Na mysterieuze kruisboogmoorden in Duitsland: speurders vinden nog twee lijken in appartement van slachtoffer

Na de vondst van drie lichamen die om het leven gebracht waren met een kruisboog in een Duits pension, hebben speurders nog twee lichamen ontdekt. De twee nieuwe lichamen werden gevonden in het appartement van één van de slachtoffers. Het is niet duidelijk of de twee slachtoffers gedood werden met een kruisboog, maar de politie gaat uit van een verband.

De twee lichamen werden aangetroffen in de noordelijke staat Nedersaksen in het appartement van een van de vrouwen die in het pension dood werden aangetroffen, aldus het parket maandag.

De drie personen die zaterdag werden teruggevonden, waren een man van 53 jaar en twee vrouwen van 30 en 33. Er werden pijlen aangetroffen in hun lichamen en in de kamer vonden speurders twee kruisbogen. Een derde kruisboog werd in een tas gevonden. Volgens de eerste elementen van het onderzoek waren er geen derden betrokken bij de overlijdens. De slachtoffers zijn volgens de politie afkomstig van de deelstaten Nedersaksen en Rijnland-Palts. Ze waren vrijdag gearriveerd in het pension en zouden drie dagen blijven. De andere gasten van het hotel hebben alvast geen vreemde geluiden gehoord uit de kamer van het drietal. Het is nog niet duidelijk welke relatie de drie personen met elkaar hadden, en het is ook nog niet bekend wie de twee personen zijn die in Nedersaksen werden aangetroffen. De politie onderzoekt hun identiteit en achtergrond.