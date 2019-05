Alles wat je moet weten over de vliegtaks: wat is het, waarom is er nood aan en wat betekent het voor jouw portemonnee?

Komt er binnenkort een vliegtaks? De kans is groot, zeker nu in een (gelekt) onderzoek van de Europese Commissie staat te lezen dat de luchtvaartsector al jaren onderbelast is. Maar, wat betekent zo’n vliegtaks precies voor jou? Waarom is er nood aan? En zal de extra belasting ook effectief een verschil maken: voor uw portemonnee, voor het milieu?