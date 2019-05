Zware schorsing dreigt voor Hamdi Harbaoui na elleboogstoot tegen KV Kortrijk

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag beslist Hamdi Harbaoui meteen voor de Geschillencommissie te dagen. De topschutter van Zulte Waregem werd zaterdag in de derby tegen Kortrijk rechtstreeks uitgesloten na een elleboog.

De 0-5 thuisnederlaag tegen aartsrivaal KV Kortrijk in de beladen West-Vlaamse derby was voor een groot deel op het conto van Harbaoui te schrijven. Na tien minuten al kreeg de Tunesische spits rood, nadat hij een elleboogstoot had uitgedeeld aan KVK-verdediger Hines-Ike. Het leer was niet in de buurt, en dus moest de VAR tussenkomen om scheidsrechter Boucaut op de fase te wijzen.

Het Bondsparket doet Harbaoui geen voorstel tot minnelijke schikking en dus buigt de Geschillencommissie zich dinsdag over de strafmaat. Daardoor treedt een eventuele schorsing in principe pas woensdag in werking. Harbaoui, die jaagt op een tweede opeenvolgende topschuttertitel, kan dan dinsdagavond op bezoek bij Waasland-Beveren nog in actie komen.