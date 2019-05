Brandweer waarschuwt voor populaire manier om onkruid te verdelgen: “Voor je het weet, zit je met een grote uitslaande brand”

Een man die zondag in Roeselare onkruid aan het verdelgen was met een gasbrander, heeft de haag in brand gestoken. Brandweerkorpsen waarschuwen voor de gevaren. Je doet het beter niet, klinkt het. “Of leg een tuinslang klaar voor het geval een droge haag vuur zou vatten”, zegt Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Nu we geen Roundup meer mogen gebruiken om het onkruid te bestrijden, schaffen meer en meer mensen zich een brandertje aan om onkruid te verdelgen. Op gas of op elektriciteit. Het werkt, het is stukken beter voor het milieu maar… het is niet ongevaarlijk. Dat bleek zondag nog aan de Brugsesteenweg in Roeselare. De haag vatte vuur, enkele bomen gingen in de vlammen op en de woning raakte beschadigd. Zonder een snelle tussenkomst van de brandweer was de woning mogelijk ook in de vlammen opgegaan.

Brandweerkorpsen in ons land vragen met aandrang dat mensen stoppen met onkruid te verdelgen door middel van allerhande brandertjes. Want bijna om de andere dag ontstaat daardoor ergens in Vlaanderen brand, al enkele keren met zware schade aan woningen of garages.

Foto: rr

“Zo’n onkruidbrander lijkt onschuldig, maar het loopt sneller fout dan je denkt”, waarschuwt de brandweer, die vraagt weer een gewone hark of ­onkruidborstel te gebruiken.

“Wanneer werken mensen in de tuin? Als het mooi weer is. Maar vaak staan hagen en bomen dan zo droog dat ze snel vuur vatten. Als het dan ook nog waait, is een ongeval snel gebeurd. Een brandend takje dat wegvliegt is genoeg om de haag in brand te steken. Door de stralingswarmte kunnen ook hagen, bomen of een tuinhuis dat een meter verder staat in brand vliegen zonder dat er rechtstreeks contact is met de brandhaard. Gewoon door de hitte. Mensen leggen best de tuinslang klaar, of houden een emmer water bij de hand. Een poederblusser is even goed”, zegt Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Alleen, in de praktijk breidt het vuur meestal zo snel uit dat er vaak geen beginnen aan is en de vlammen snel overslaan op bomen of het tuinhuis bijvoorbeeld. En daar staat dan weer een grasmaaier in. En een jerrycan met benzine. De gevolgen kan je al raden: “Voor je het weet, zit je met een grote uitslaande brand”, zegt Alain Habils van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

