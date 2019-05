Dat scheelde niet veel: bultrug verrast visser met spectaculaire sprong

Deze nietsvermoedende visser zal zich dit moment nog lang herinneren op de Baai van Monterey, langs de kust van de Amerikaanse staat Californië. De man zag er vrijdag hoe een enorme bultrug op amper enkele meters van zijn bootje op indrukwekkende wijze uit het water sprong. Ook een groep walvisspotters had het dier opgemerkt, met een leuke video als resultaat.

“Het was best opwindend!”, klonk het bij Douglas Croft, een van de fotografen die een mooie kiekje wist te maken. “De start van het zalmseizoen vindt op hetzelfde moment plaats als dat de bultruggen terugkeren naar de baai om zich van voedsel te voorzien.” Het dier sprong voordien al enkele keren de lucht in. “Mocht ik die visser geweest zijn, dan had waarschijnlijk nieuw ondergoed nodig.”

bekijk ook

Witte walvissen met harnas vallen Noorse vissers aan: “Dieren zijn getraind door Russische marine”

Dode walvis gevonden met meer dan 40 kilo plastic in maag

Heldhaftige visser springt op rug van gevangen walvis tijdens epische reddingspoging