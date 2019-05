“Ook wanneer het interview is afgelopen, gaat de storm tussen Meyrem Almaci en Bart De Wever niet liggen. Soms zit het diep”

“Heel tevreden. We hebben ons punt gemaakt en De Wever had er geen antwoord op.” En aan de overkant: “Natuurlijk zijn we tevreden. Almaci haar geroep werkt niet op de radio. Onze boodschap is beter overgekomen.” Zo gaat dat bij debatten: in het andere kamp zijn er geen winnaars, in het eigen kamp geen verliezers. Dat was maandagmorgen niet anders, toen Bart De Wever (N-VA) en Meyrem Almaci (Groen) op het dak van het Vlaams Parlement de verkiezingscampagne op de radio ook echt op gang trapten. Ik stond in de coulissen en zag dat het wantrouwen tussen de twee echt is.