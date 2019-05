Charles Sital vrijgesproken voor doodslag op buurman, maar moet wel 5 jaar naar gevangenis

Charles Sital (links) had nooit gedacht dat hij voor assisen zou moeten verschijnen voor de moord op Jean-Pierre Michiels.

Elsene - Het hof van assisen van Brussel heeft maandag Charles Sital vrijgesproken voor de doodslag op zijn buurman Jean-Pierre Michiels. Michiels (66) werd op 1 april 2016 dood teruggevonden in zijn woning in Elsene. Charles Sital, een Fransman uit Guadeloupe van 56 jaar, werd evenwel wel schuldig bevonden aan informaticafraude en misbruik van vertrouwen. Daarvoor is hij veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 5 jaar.

Op die bewuste 1 april 2016 belde Charles Sital om 10.30 uur de hulpdiensten. Hij zei dat hij zijn buurman dood had aangetroffen in zijn appartement aan de Generaal Geneesheer Derachelaan in Elsene. Het slachtoffer leed aan osteoporose en liep rond met een looprek. Sital en zijn vriendin deden de boodschappen voor hun buurman en kookten voor hem.

LEES OOK. ‘Natuurlijk overlijden’ blijkt moord wanneer medewerker mortuarium vreemd detail opmerkt

Toen de hulpdiensten de woning van Jean-Pierre Michiels in Elsene betraden, beoordeelden ze de dood van de man als “een natuurlijk overlijden”. “Natuurlijke dood door hartfalen”, schreven zij op de overlijdensakte. Het had ook zo kunnen blijven, ware het niet dat een bediende van het dodenhuisje enkele uren later, bij het binnenbrengen van het stoffelijk overschot, verdachte sporen opmerkte op de hals van de overledene. De politie werd verwittigd, een autopsie vond plaats. Wurging, was het besluit.

Na verschillende maanden van onderzoek werd Sital in staat van beschuldiging gesteld voor de doodslag op Jean-Pierre Michiels, vooral omdat de politie had vastgesteld dat de man grote sommen geld had afgehaald met de bankkaart van het slachtoffer, kort na diens overlijden. Zo werd een bedrag van 350.000 euro overgeschreven van de spaarrekening van het slachtoffer naar de rekening van de beklaagde.

“Hij heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen van Jean-Pierre Michiels (...) en van zijn afhankelijkheid. Er is geen enkele reden om de straf te verzachten”, zei advocaat-generaal Catherine Ramaekers maandagavond. Ze eiste dan ook de maximumstraf van vijf jaar, en het assisenhof volgde haar daarin. De man moet 5 jaar naar de gevangenis.