De kampioenspegel van Vincent Kompany is Doelpunt van het Jaar in Engeland

De treffer van Manchester City-verdediger Vincent Kompany tegen Leicester City is door de kijkers en analisten van het BBC-voetbalprogramma Match of the Day verkozen tot Doelpunt van het Jaar in de Premier League, zo maakte Match of the Day maandag bekend.

Exact een week geleden hield Kompany Manchester City met een kanonskogel tegen Leicester in de titelrace. Dankzij de 1-0 zege behield City een punt voorsprong op Liverpool, waardoor ze hun lot in eigen handen hielden. Op de slotspeeldag hadden ze aan een 1-4 zege bij Brighton & Hove Albion dan ook genoeg om zich te verzekeren van de zesde landstitel in de clubgeschiedenis, de tweede op rij en de vierde met Kompany in de rangen.

De treffer van de Rode Duivel kreeg de voorkeur op doelpunten van Crystal Palace-speler Andros Townsend tegen City en Arsenal-middenvelder Aaron Ramsey tegen Fulham. Kompany is nog maar de eerste Belg op de erelijst van de trofee, die al sinds 1971 uitgereikt wordt. Vorig jaar scoorde Jamie Vardy het Doelpunt van het Jaar in de Premier League.

