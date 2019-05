Amazon geeft personeelsleden die ontslag nemen geld als ze eigen leveringsdienst starten

Webwinkelgigant Amazon biedt werknemers geld aan als ze ontslag nemen en hun eigen bezorgbedrijfje beginnen. Het bedrag kan oplopen tot 10.000 dollar opstartkosten, plus drie maanden loon, berichten Amerikaanse media. Vrijwel alle werknemers van Amazon in de VS, ook personeel in de distributiecentra, mogen van het aanbod gebruikmaken.

Amazon wil op deze manier meer leveringen in eigen hand houden. Het bedrijf is nu nog grotendeels afhankelijk van andere koerierbedrijven als FedEx, UPS en US Postal Service.

Amazon heeft al een eigen vloot van vliegtuigen om een deel van het transport van goederen te verwerken. Werknemers die een eigen leveringsdienst beginnen, wordt “een vast bezorgvolume” beloofd.

De bedoeling is om in thuismarkt de Verenigde Staten steeds meer producten binnen een dag te bezorgen. Nu is een bestelling gemiddeld twee dagen onderweg.