Zo zien we haar niet vaak: koningin Máxima schudt met plezier de heupen los op de dansvloer

Zo zien we haar niet vaak: koningin Máxima schudt met plezier heupen los op de dansvloer Video: YouTube

Koningin Máxima verblijft intussen al bijna twintig jaar in Nederland, maar dat wil helemaal niet zeggen dat ze haar Argentijnse roots is kwijtgeraakt. Integendeel zelfs. Een filmpje van afgelopen weekend toont hoe ze met plezier haar heupen losgooide op een dansvloer in het Spaanse Sevilla.

De Spaanse stad is niet zomaar een doorsnee reisbestemming van het Nederlandse koningspaar. Het is immers de plek waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima elkaar voor het eerst leerden kennen. Sindsdien sloeg de vonk over en kregen ze drie kinderen: Amalia, Alexia en Ariane. Ook zij zijn tijdens deze reis van de partij.

