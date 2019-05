Qatar deelt geld uit aan arme gezinnen in Gazastrook

Qatar is maandag begonnen met het verlenen van financiële steun aan kansarme gezinnen in de Gazastrook. De Golfstaat had die steun aan de Gazaanse bevolking vorige week toegezegd, nadat Israël en Hamas een staakt-het-vuren hadden afgesproken.

“De verdeling van contant geld is deze morgen begonnen à rato van 100 dollar per kansarm gezin”, zegt een Qatarese ambtenaar. Zowat 108.000 gezinnen in de Palestijnse enclave kunnen genieten van de steunmaatregel. Aan een postkantoor in de stad Gaza stonden maandag honderden mensen in de rij om het geld in ontvangst te nemen.

Staakt-het-vuren

De steun aan de arme gezinnen in de Gazastrook is een gevolg van het staakt-het-vuren dat een week geleden gesloten werd tussen Israël en Hamas, de islamitische beweging die aan de macht is in de enclave. Hamas had ermee ingestemd de raketbeschietingen op Israël stop te zetten, in ruil voor een verzoeningsmaatregel voor de inwoners van de Gazastrook.

Qatar, dat nauwe banden heeft met Hamas, heeft samen met Egypte en de Verenigde Naties een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het recente staakt-het-vuren.

Een escalatie van het geweld tussen Israël en Hamas, had eerder deze maand nog aan vier Israëli’s en 25 Palestijnen het leven gekost.